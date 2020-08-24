Подросток получил серьезную травму на железной дороге в Витебске

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Витебске 13-летний подросток получил серьезную травму на железной дороге. Такая информация опубликована в Telеgram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел сегодня днем. По предварительной информации, компания ребят играла возле железнодорожного полотна. Один из подростков пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда. Он не смог удержаться и упал. В итоге получил травматическую ампутацию части ноги.

Парня госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-