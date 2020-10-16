Подросток повредил несколько надгробий в Сморгонском районе

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе подросток повредил несколько надгробий на сельском кладбище. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель деревни Гаути 14 октября сообщил в милицию, что на местном кладбище неизвестный повредил три надгробия, также были разбиты керамическая плитка, ваза, сломано ограждение.

Один из местных жителей рассказал милиционерам, что видел близи кладбища молодого человека, и достаточно подробно его описал.

"Информацию передали участковому. По приметам на неизвестного походил 16-летний житель деревни Кушляны. У парня за плечами погашенная судимость за кражу, также он неоднократно привлекался к административной ответственности", - рассказали в милиции.

В беседе с участковым молодой человек рассказал, что 13 октября он пьяным шел с поезда. Дорога домой пролегала мимо кладбища. Подозреваемый причину выходки объяснил тем, что ему что-то "стрельнуло в голову".

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.347 (надругательство над трупом или могилой) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.-0-