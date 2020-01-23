Подросток пропал в Червенском районе

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавший 16-летний Роман Кудинович. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Червенским РОВД разыскивается без вести пропавший Кудинович Роман Николаевич 2003 года рождения, житель деревни Заполье Червенского района. 22 января около 8.00 подросток ушел из дома и не вернулся", - проинформировала Ольга Чемоданова. Ранее из дома парень уже уходил.
На вид подростку 16-18 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет в синюю кофту, черную удлиненную куртку, черные спортивные штаны, ботинки осенние темно-синие, черную шапку с отворотом синего цвета и синим помпоном.
Информацию о местонахождении несовершеннолетнего можно сообщить по телефонам: 8 (029) 555 30 90, 8 (029) 264 15 07, 8 (01714) 555 02 или 102.-0-