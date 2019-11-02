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02 ноября 2019, 15:43

Подросток спас мужчину на пожаре в Климовичском районе

Фото МЧС
Фото МЧС

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе на пожаре 15-летний подросток спас односельчанина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Малашковичи поступило спасателям сегодня в 7.26.

Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, строение горело внутри, огнем была охвачена кровля дома, создалось плотное задымление. Хозяин жилья находился на улице.

Выяснилось, что мужчину до прибытия сотрудников МЧС спас 15-летний подросток, который проживает в Малашковичах с дедушкой и бабушкой. По предварительным данным, он увидел задымление внутри дома, зашел туда через незапертую дверь, обнаружил спящего на кровати хозяина и вытащил его на свежий воздух.

Владелец жилья был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения. Пожар ликвидировали прибывшие спасатели. В результате огнем уничтожены кровля дома, веранда, повреждены перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

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