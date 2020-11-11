Подросток спас пятилетнего брата при пожаре в Жлобинском районе

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе 15-летний парень спас при пожаре младшего брата, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме по улице Маяковского райцентра поступило спасателям 10 ноября в 18.00.

В доме живет многодетная семья, в которой воспитывают троих сыновей 2003, 2005 и 2015 годов рождения. ЧП, произошло, когда родители были на работе. За младшим ребенком присматривали средний брат и бабушка, которая на некоторое время отлучилась в соседний дом, где она проживает.

Запах дыма услышал младший ребенок и сразу же сообщил брату. "15-летний парень увидел дым, идущий из-под дверей комнаты старшего брата. По его словам, дверь он не открыл, так как знал, что из-за притока кислорода огонь разгорится еще больше. Об этом он узнал на занятиях в школе. Также в доме сработал автономный пожарный извещатель, который приобрели и установили родители еще в 2013 году", - рассказали в управлении.

Парень не растерялся, вывел брата на улицу и передал его бабушке. Затем по сотовому телефону сообщил спасателям о возгорании и вернулся к своему дому встречать пожарные подразделения.

Спасатели ликвидировали возгорание. В комнате огонь уничтожил персональный компьютер, мебель, а также поврежден потолочный сайдинг, закопчены стены в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

"Правильные и грамотные действия парня смогли предотвратить беду. В случае возникновения пожара звоните в службу спасения по номерам 101 и 112. Берегите себя и своих близких", - отметили в областном управлении МЧС.-0-