Подросток утонул в водохранилище под Минском

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Днем 27 апреля правоохранители получили сообщение, что ребенок утонул в водоеме в агрогородке Сеница Минского района. "По предварительным данным установлено, что накануне 15-летний подросток с 17-летним другом были берегу Сеницкого водохранилища. Младший пошел искупаться и стал тонуть. Второй пытался его спасти, однако ему это не удалось. Несовершеннолетнего без признаков жизни извлекли из воды работники МЧС", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Для выяснения всех обстоятельств продолжаются опросы, назначена судебно-медицинская экспертиза, собирается характеризующий материал, устанавливаются очевидцы.

В связи с наступлением теплой погоды следователи обращают внимание граждан на соблюдение правил поведения на воде. Купаться можно только в безопасном месте, в специально отведенных для этого местах. Водоемы являются источником повышенной опасности, и последствия легкомыслия, недооценка своих возможностей могут стать трагическими.-0-