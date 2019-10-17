Подросток-велосипедист погиб под колесами грузовика в Жлобине

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине под колесами грузовика погиб 13-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло 17 октября примерно в 16.30 на улице Карла Маркса райцентра. Предварительно установлено, что водитель ЗИЛа совершил наезд на 13-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу в неустановленном месте.

От полученных в ДТП травм подросток скончался. По факту происшествия проводится проверка. Работает следственно-оперативная группа.-0-