Подтоплен дом, размыта дорога - последствия ливня устраняют в Рогачевском районе

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Последствия сильного дождя устраняют в Рогачевском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сегодня в 2.30 в службу спасения от жительницы Рогачева поступила информация: после дождя подтоплен многоквартирный трехэтажный жилой дом по улице Я.Коласа райцентра. Как оказалось, дождевые воды затопили подвальное помещение (кладовые жильцов) и вход в подъезд, начиналось подтопление ступеней лестничного марша на первый этаж. "Дом расположен в низине, и все дождевые воды стекают в подвал. Уровень затопления составлял около 2,5-3 м, пострадавших нет", - уточнили в МЧС. В 3.20 службы начали откачивать воду, в 3.38 подсыпать грунт.

Еще одно сообщение о последствиях непогоды в районе поступило на 101 в 4.55. Сильный дождь размыл участок грунтовой дороги в деревне Колосы. "Протяженность размытого участка составляет 50 м. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Движение транспорта не нарушено. Есть объезд через агрогородок Заполье", - рассказали в областном управлении. К оценке произошедшего и необходимым работам приступили соответствующие службы.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС