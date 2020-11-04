Поджигатель дверей пункта правопорядка в Гродно ранее угрожал ножом милиционеру

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который поджег двери общественного пункта охраны правопорядка в Гродно, ранее угрожал ножом милиционерам. Информацию об этом разметила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Днем 3 ноября 41-летний житель Гродно поджег дверь ОПОП Ленинского РОВД. Пламя быстро погасло, повредив лишь внешнюю обшивку. Никто не пострадал.

Сыщики Ленинского РОВД установили личность подозреваемого через несколько часов. Его задержали дома в состоянии алкогольного опьянения.

"Со слов подозреваемого, до совершения преступления он обратил внимание на водителя, который заливал топливо из канистры в автомобиль. Злоумышленник попросил продать литр бензина. После этого он направился к ОПОП, облил двери горючей жидкостью и поджег", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что это не первый подобный проступок мужчины. В 2018 году его судили за угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Тогда в ответ на законные требования милиционера фигурант стал размахивать ножом.

Против поджигателя возбуждено уголовное дело.-0-