Поджигателя автомобилей задержали в Гомеле

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали поджигателя четырех автомобилей, сообщили БЕЛТА в МВД.

Вечером 27 октября в Гомеле горели Opel, Skoda, BMW и Volkswagen. У последнего полностью выгорели салон и моторный отсек.

Оперативники уголовного розыска проанализировали большой объем видеоинформации, опросили десятки человек, отработали ранее судимых.

"В результате вышли на 52-летнего гомельчанина. Накануне он попал в поле зрения милиции в связи с хулиганством: в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в чужой квартире, бросив скворечник. А в прошлом году он совершил поджог торгового киоска", - рассказали в МВД.

Выяснилось, перед "охотой" на иномарки заводской слесарь изрядно выпил. Машины выбирал по пути следования случайно. Некоторые автомобили загорались не сразу, поэтому злоумышленник возвращался и вновь поджигал их.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом и повлекшее причинение ущерба в крупном размере.-0-