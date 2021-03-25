Поджог "Табакерки" в Жодино: расследование завершено

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об особо злостном хулиганстве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника УСК Игорь Шатило.

Согласно материалам дела, 32-летний мужчина около 23 часов 5 декабря прошлого года облил горючей смесью торговый киоск "Табакерка" на улице Фрунзе в Жодино и поджег его, после чего был задержан на месте преступления. Горючую смесь молодой человек изготовил заранее из бензина, машинного масла и сахара в лесу и разлил в несколько пластиковых бутылок. В результате возгорания были повреждены роллет и лакокрасочное покрытие киоска. Действиями мужчины юридическому лицу причинен ущерб на сумму более Br300.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены заключения 16 экспертных исследований, в том числе пожарно-технической экспертизы. Видеофайл, на котором зафиксирован факт поджога обвиняемым киоска, осмотрен следователем и признан вещественным доказательством. В ходе личного обыска мужчины изъяты зажигалка и спички (при этом он не курит), пакет из-под сахара, по месту его жительства - 17 листовок.

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При осмотре флеш-карты, винчестера и мобильного телефона обвиняемого установлено наличие файлов, подтверждающих его участие в несанкционированных митингах и интерес к ним.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб в полном объеме. В ходе проверки показаний на месте он продемонстрировал обстоятельства совершения преступления.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

"Следователями Минщины с августа 2020 года по настоящее время возбуждено уже более 500 уголовных дел о преступлениях, связанных с массовыми беспорядками и протестными акциями. Нами и далее будет проводиться целенаправленная работа, направленная на реализацию принципа неотвратимости ответственности - чтобы ни один виновный не ушел от наказания", - отметил Игорь Шатило.-0-