Поезд сбил 14-летнего велосипедиста в Пинске

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске следователи проводят проверку по факту травмирования подростка. Такая информация опубликована на Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел 2 октября примерно в 18.30. В милицию поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями госпитализирован 14-летний житель города. Установлено, что юноша пересекал железнодорожное полотно по пешеходному переходу на велосипеде и был травмирован проезжавшим поездом. Подросток был в наушниках и сигналов поезда не слышал.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В СК напоминают о необходимости проявлять повышенную бдительность при пересечении железной дороги. Перед началом движения необходимо посмотреть по сторонам и убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта. Обязательно надо снимать наушники, чтобы слышать подаваемые машинистами звуковые сигналы.-0-