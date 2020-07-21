Поезд сбил мужчину под Ляховичами

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Ляховичами пьяный мужчина переходил железнодорожные пути и попал под поезд. Всего 20 июля на железной дороге зафиксировано два несчастных случая, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Около 11.30 на станции Рейтанов 38-летний житель Барановичей пытался перейти пути в неположенном месте перед приближающимся дизель-поездом Лунинец - Барановичи. Машинист применил экстренное торможение, однако полностью избежать наезда не удалось. С ушибленной раной головы мужчину госпитализировали", - проинформировали в МВД.

Еще один несчастный случай произошел вечером в Несвижском районе. "Около 22.50 на перегоне Городея - Погорельцы экстренно тормозила электричка Минск - Барановичи. Причина - в колее машинист увидел лежащую женщину. Избежать наезда не удалось - 63-летняя жительница Снова осталась без кисти руки и доставлена в больницу", - рассказали в министерстве. Задержка в движении пассажирского состава составила более 40 минут.

По информации управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, с начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 55 несчастных случаев. Погибли 34 человека, 21 травмирован.-0-