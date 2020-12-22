Поезд сбил мужчину в Пружанском районе

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Пружанском районе. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 21 декабря вблизи железнодорожной станции Оранчицы. Электропоездом Минск - Брест был смертельно травмирован 36-летний мужчина. Установлено, что житель района шел вблизи железнодорожных путей. Предположительно, он был пьян.

Пружанский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Задержка в движении поезда составила 10 минут.-0-