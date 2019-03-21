21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарный поезд сбил насмерть мужчину в Зельве Гродненской области, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

Трагедия произошла 20 марта около 17.50 в городском поселке Зельва. "Под товарняк Волковыск - Барановичи попал местный житель 1970 года рождения. Он скончался на месте от травм. Устанавливаются обстоятельства несчастного случая", - проинформировал Александр Марченко.

С начала года правоохранители зафиксировали 23 несчастных случая на железной дороге. Погибли 17 человек, 6 травмированы.-0-