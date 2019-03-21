21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарный поезд сбил насмерть мужчину в Зельве Гродненской области, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.
Трагедия произошла 20 марта около 17.50 в городском поселке Зельва. "Под товарняк Волковыск - Барановичи попал местный житель 1970 года рождения. Он скончался на месте от травм. Устанавливаются обстоятельства несчастного случая", - проинформировал Александр Марченко.
С начала года правоохранители зафиксировали 23 несчастных случая на железной дороге. Погибли 17 человек, 6 травмированы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3894 BYN
|2.39 BYN
|2.396 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.095 BYN
|2.101 BYN
|RUB
|3.2756 BYN
|3.278 BYN
|3.29 BYN