19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Грузовой поезд сбил насмерть мужчину в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Несчастный случай произошел сегодня днем недалеко от железнодорожной станции Красный Берег. Грузовой поезд сообщением Гомель-Осиповичи смертельно травмировал местного жителя 1962 года рождения. Мужчину нашли возле пешеходного настила через железнодорожные пути.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.-0-