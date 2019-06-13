Поезд сбил пенсионерку под Барановичами

13 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе поезд сбил 80-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел сегодня примерно в 9.25. Пенсионерка, переходя железнодорожное полотно по переходу на станции Крошин, попала под поезд. Реанимационные мероприятия не дали результата, женщина от полученных травм скончалась.
В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3391 BYN
|2.336 BYN
|2.343 BYN
|USD
|2.0704 BYN
|2.069 BYN
|2.074 BYN
|RUB
|3.2046 BYN
|3.198 BYN
|3.205 BYN