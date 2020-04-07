Поезд сбил школьницу в Дрогичине

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7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине следователи выясняют обстоятельства гибели на железнодорожных путях 13-летней школьницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Трагедия произошла 6 апреля около 17.00 на 703-м км перегона Дрогичин-Трудовая. Дизель-поезд сообщением Лунинец-Брест смертельно травмировал 13-летнюю жительницу Дрогичинского района.
РОСК возбудил по факту уголовное дело по ч.2 ст.145 УК. Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств произошедшего проводятся неотложные следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-