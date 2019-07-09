Поезд сбил женщину под Чаусами

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд сбил женщину между станцией Реста и Чаусами, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел вечером 8 июля. "На перегоне Реста-Чаусы в 19.45 под пассажирский поезд Могилев-Коммунары попала 84-летняя жительница Горок. Она шла вдоль путей, на сигналы поезда не реагировала. Применялось экстренное торможение", - рассказали в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали.-0-