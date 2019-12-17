Поезд в Шумилинском районе сбил шедшего по путям мужчину

17 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Шумилинском районе вблизи деревни Захарово грузовой поезд сбил 27-летнего мужчину, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла вечером 16 декабря. При себе у молодого человека находились билет и паспорт. По предварительным данным, парень проехал нужную ему остановку, вышел из поезда и возвращался назад по железнодорожным путям.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, для установления причины гибели человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверку.-0-