Поезд врезался во внедорожник на переезде в Осиповичах

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожном переезде в Осиповичах поезд столкнулся с внедорожником, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 8.57 спасателям от дежурного железнодорожной станции Осиповичи поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде с участием дизельного поезда и легковушки. "Произошло столкновение следовавшего из Осиповичей в Солигорск дизель-поезда с легковым автомобилем "Митцубиси-Паджеро". Машина переезжала железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего была сбита прибывающим составом", - проинформировали в министерстве. Железнодорожный переезд регулируемый, оборудован световой и звуковой сигнализацией.

"Во время столкновения водитель находился в машине один. Мужчина не пострадал", - рассказали в МЧС.

В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения. Железнодорожное полотно не повреждено.

Задержка в движении поездов составила 57 минут. В 9.35 движение на участке было восстановлено.-0-

Фото МЧС