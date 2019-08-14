Поездка на крыше "Жигулей" закончилась для молодого человека госпитализацией

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе парень решил прокатиться на крыше "Жигулей", но упал и оказался под колесами машины. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Днем 13 августа пострадавший познакомился с компанией молодых людей и начал с ними выпивать. После 23-летний парень решил покататься и залез на крышу ВАЗа.

"Машина резко начала движение, молодой человек упал с крыши. Легковушка сдала назад и переехала его", - рассказали в ГАИ региона.

Пострадавший добрался до Гродно и там уже обратился за медицинской помощью. С травмами, в том числе смещением позвонка, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. ГАИ просит возможных свидетелей и очевидцев происшествия сообщить об обстоятельствах по телефону (80152) 79-75-45.-0-