Погибшему под Ивье дальнобойщику накануне аварии вызывали скорую помощь

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К смертельной аварии под Ивье могло привести состояние здоровья водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 19 марта на 129-м км трассы Минск-Гродно. Водитель "Ивеко" из Лиды направлялся с грузом в адрес российского получателя. В какой-то момент грузовик съехал с дороги, вылетел в кювет и столкнулся с железобетонной опорой дорожного знака.

"Зажатый в кабине водитель скончался на месте происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ГАИ региона. Не исключено, что одним из факторов, приведших к аварии, стало состояние здоровья водителя. Накануне 36-летнему жителю Лиды вызывали скорую помощь.-0-