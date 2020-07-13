Пограничника в Браславе обнаружили мертвым, есть признаки суицида

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславе обнаружен труп военнослужащего с признаками суицида, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"Утром 12 июля в Браславе по месту жительства обнаружен труп военнослужащего органов пограничной службы с признаками суицида. Старший прапорщик 1984 года рождения проходил службу в Полоцком пограничном отряде. Был женат, на иждивении двое детей. По службе характеризовался положительно", - проинформировали в Госпогранкомитете.
На месте обнаружения тела работала следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются.
Командование Госпогранкомитета и командование Полоцкого пограничного отряда выражают соболезнования родным и близким военнослужащего.-0-