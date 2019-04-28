Пограничникам пришлось применить оружие для остановки нарушителя у границы с Литвой

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для задержания нарушителя в Поставском районе пограничники были вынуждены применить оружие, мужчина был ранен. Об этом сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Вечером 27 апреля на участке ответственности одной из пограничных застав Сморгонской пограничной группы был обнаружен неизвестный. "Он находился вблизи белорусско-литовской границы в пограничной зоне. Мужчина не подчинился законным требованиям пограничников остановиться и попытался скрыться. После неоднократных предупреждений пограничного наряда о намерении применить оружие и произведенного предупредительного выстрела в воздух, в результате преследования нарушитель получил огнестрельное ранение", - проинформировали в ведомстве.

Гражданину Беларуси 1988 года рождения оказана первая медицинская помощь. Он доставлен в учреждение здравоохранения.

По факту нарушения законодательства о Государственной границе продолжается разбирательство.-0-