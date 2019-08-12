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Пограничники изъяли два пневматических пистолета, электрошокер и самурайский меч

Происшествия 12.08.2019 | 17:53
Фото Госпогранкомитета
Фото Госпогранкомитета

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки пограничники выявили у пересекающих границу граждан два пневматических пистолета, электрошокер, устройство, которое подавляет сигналы связи, и самурайский меч. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Утром 11 августа в пункте пропуска "Урбаны" пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни при оформлении на въезд в Беларусь из Латвии автомобиля Toyota под управлением гражданина России обнаружил в его салоне электрошокер. Также выявлено специальное техническое устройство, предназначенное для подавления сигналов связи. Как пояснил водитель, блокиратор ему понадобился для обеспечения безопасности бизнес-переговоров. Изъятые спецсредства отправлены на экспертизу.

Спустя несколько часов, при оформлении автомобиля Subaru, следующего из Литвы через пункт упрощенного пропуска "Лынтупы", пограничный наряд на заднем сидении авто обнаружил пневматический пистолет "Борнер". Водитель - гражданин Литвы - не стал отрицать, что опасное изделие принадлежит ему. Мужчина пояснил, что забыл его выложить перед заграничной поездкой.

Аналогичный случай произошел в пункте пропуска "Новая Гута". При оформлении на выезд из Беларуси автомобиля Honda под управлением россиянина в ящике под пассажирским сиденьем обнаружен пневматический пистолет. Оружие изъято сотрудниками пограничной службы.

По данным фактам назначены проверки в рамках УПК Беларуси.

В пункте пропуска "Домачево" пограничники предотвратили ввоз в Беларусь самурайского меча, который был обнаружен в багажнике Chevrolet. Гражданин России, проживающий в Италии, пояснил, что вез катану домой в качестве сувенира. Меч был изъят сотрудниками таможни для проведения экспертизы.-0-

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Теги
Госпогранкомитет, граница, оружие
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