24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники обнаружили боеприпасы при осмотре грузовика на границе с Украиной, об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел сегодня в пункте пропуска "Мокраны". Брестские пограничники обнаружили боеприпасы при осмотре грузовика в одном из транспортируемых авто. Автопоезд перевозил легковые автомобили во Львов. Под водительским сиденьем одной из машин пограничники выявили 17 патронов "Парабеллум".

Боеприпасы переданы сотрудникам Малоритского РОВД, проводятся процессуальные действия.-0-