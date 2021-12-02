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Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники пресекли канал поставки психотропов из России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
В Гомеле сотрудники органов пограничной службы задержали поставщиков психотропного вещества альфа-PVP. Ими оказались два гражданина Беларуси.
Жители Брестской области занимались транспортировкой психотропа из России в Беларусь для дальнейшего распространения.
При задержании в салоне автомобиля обнаружено около 2,5 кг опасного психотропного вещества альфа-PVP.
За незаконный оборот и перемещение через границу психотропных веществ мужчин ожидает лишение свободы на срок до 15 лет.-0-