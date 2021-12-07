Пограничники задержали наркодилера под Минском

Фото Госпогранкомитета
Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов пограничной службы 30 ноября под Минском задержали женщину с особо опасным психотропным веществом. Это произошло в рамках мероприятий по пресечению канала поставки психотропных веществ в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
При осмотре автомобиля и места жительства 27-летней гражданки Беларуси обнаружено порошкообразное вещество белого цвета в различных упаковках, электронные весы и фасовочные пакеты. В дальнейшем вблизи населенного пункта Орешники Смолевичского района выявлен тайник.
В общей сложности пограничники изъяли около 700 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.-0-