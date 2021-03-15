Пограничники задержали турка, вербовавшего белорусок для занятия проституцией

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничниками был пресечен канал вывоза за пределы Беларуси лиц для занятия проституцией, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Военнослужащие органов пограничной службы задержали 27-летнего гражданина Турции, который с декабря 2020 года по февраль текущего вовлек в занятие проституцией ряд белорусских девушек и организовал их выезд в Турцию для сексуальной эксплуатации.

За организацию и вовлечение в занятие проституцией в отношении иностранца возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-