2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники задержали украинца, который шел к девушке в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"31 января пограничным нарядом заставы "Тушемля" была обнаружена дорожка следов одного человека, которая вела из Польши в Беларусь. К месту обнаружения следов выехала тревожная группа. Вскоре в 200 м от границы был задержан неизвестный. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек, который на правонарушение шел осознанно. Подготовился тоже основательно: при себе он имел 3 мобильных телефона, палатку, компас, газовый баллончик, вещи и продукты питания. Парень рассказал пограничникам, что сам он гражданин Украины, а нарушить границу решился, чтобы навестить девушку, которая живет в Беларуси", - рассказали в ГПК.

Задержанный доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания.

Нарушителю грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.-0-