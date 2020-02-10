Пограничники задержали в Гродненском районе четырех кубинцев

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе пограничники задержали четырех кубинцев, ехавших к границе на такси. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской пограничной группе.

Вечером 7 февраля неподалеку от деревни Гиновичи для проверки остановили такси. В машине ехали четверо граждан Кубы. Русским языком они не владели, однако с помощью мобильного приложения все же смогли указать водителю путь к границе с Польшей.

"С начала года это уже третий случай оказания таксистами помощи нелегалам", - отметили в Гродненской пограничной группе. За содействие нарушителям может грозить штраф в размере до 50 базовых величин (1БВ - Br27).

Также 7 февраля неподалеку от деревни Новая Руда пограничный наряд остановил автомобиль, в котором находился 32-летний гражданин Турции. Как выяснилось, он собирался незаконного пересечь границу в Литву, а затем обосноваться в одной из стран ЕС.

Иностранцы доставлены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима начат административный процесс. Нарушителям грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.

Гродненская пограничная группа напоминает, что сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства Беларуси о государственной границе, можно по короткому номеру 145. -0-