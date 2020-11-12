Пограничники зафиксировали неоднократные попытки провоза наркотиков через госграницу

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники фиксируют неоднократные попытки перемещения через госграницу наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Четвертый квартал только начался, а на участке ответственности Гродненской пограничной группы в пункте пропуска "Привалка" пресечено уже несколько попыток перемещения через границу наркотических средств. Во всех случаях наркотики обнаружены в транспортных средствах, перемещаемых через границу в автовозах. Эти автомобили, как правило, приобретены в США, Канаде либо странах Западной Европы и перевозятся транзитом через Беларусь в Украину. Водители автовозов не являются гражданами Беларуси, а фирмы, осуществляющие такой вид деятельности, имеют иностранную регистрацию", - рассказали в ГПК.

Органы дознания Гродненской погрангруппы возбудили два уголовных дела по ч.1 ст. 328-1(незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом либо без него. По остальным фактам проводятся проверки в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

Госпогранкомитет обращает внимание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, перевозящих транспортные средства через границу, на необходимость тщательного осмотра и досмотра перевозимых автомобилей, поскольку эти автомобили, как правило, не проходят предпродажную подготовку, а в салоне не убирают мусор и посторонние вещи.-0-