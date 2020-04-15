Погрузчик ковшом ударил легковушку в Кореличском районе

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Кореличами на перекрестке погрузчик ковшом ударил легковушку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 14 апреля на одном из перекрестков дороги Кореличи-Щорсы. Водитель погрузчика "Амкодор" при выезде на главную не уступил дорогу легковушке. Ковш ударил в правую сторону "Пежо".

Пострадала водитель легковушки. 51-летнюю женщину со сотрясением мозга и ушибом грудной клетки госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель погрузчика объяснил, что не заметил легковушку из-за яркого солнца.-0-

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома