Погрузчик ковшом ударил легковушку в Кореличском районе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:00 В Борисове раскрыли серию краж из гаражных кооперативов Происшествия
13:58 Гродненские таможенники в I квартале установили 30 фактов нарушения режима в пунктах пропуска Регионы
13:50 Национальная библиотека подготовила выставочный проект к 75-летию Великой Победы Культура
13:43 Доллар и российский рубль на торгах 15 апреля подешевели, евро подорожал Экономика
13:42 Легендарную "Катюшу" планируют установить в мае-июле у Кургана Славы Общество
13:34 Министерство обороны передало в учреждения здравоохранения медоборудование Общество
13:24 Первый национальный канал радио начинает акцию "Творчество во имя будущего" Культура
13:14 Серийных дачных воров задержали в Лидском районе Происшествия
13:03 Цены на квартиры в областных центрах выросли в I квартале Регионы
13:03 В Дрогичинском районе обновили памятник землякам, погибшим в годы войны Регионы
12:59 Погрузчик ковшом ударил легковушку в Кореличском районе Происшествия
12:57 ФОТОФАКТ: В Витебске продолжается строительство новой школы на 1020 учащихся Регионы
12:43 Очередной 130-тонник БЕЛАЗ начнет работу на медном карьере в Болгарии Экономика
12:41 На большинстве рек Беларуси прогнозируют снижение уровня воды Общество
12:38 Помощь на Br350 тыс. оказали неравнодушные люди витебским медикам Регионы
12:35 В марте поставлен рекорд по средней цене квадратного метра жилья в Минске Регионы
12:18 Беременность и роды в условиях COVID-19. Что нужно знать Общество
12:10 МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире из-за пандемии В мире
12:07 Экс-председатель суда Минского района Хованский приговорен к 5 годам колонии Происшествия
12:07 Исландия ослабит введенные из-за коронавируса ограничения В мире
12:03 Данилович: сейчас как никогда важно выработать в обществе иммунитет к фальсификациям истории Общество
12:01 Начальник Витебского облздрава: всех пациентов с пневмониями госпитализируем Регионы
11:51 Реконструкция пункта пропуска "Верхний Теребежов" завершится в I полугодии 2021 года Общество
11:51 Эксперты обсудили, нужны ли в Беларуси свои военные сериалы из разряда информационного фастфуда Общество
11:44 В Республике Корея проходят парламентские выборы В мире
11:44 Два частных дома горели в Минске Происшествия
11:43 МВД Беларуси запустило телеграм-канал о пропавших людях и розыске преступников Общество
11:40 Более 100 человек уже поддержали акцию НАН по созданию народной летописи Великой Отечественной войны Общество
11:32 Оранжевый уровень опасности сохранится 16 апреля из-за усиления ветра Общество
11:31 Минские специалисты подготовили онлайн-курсы для беременных Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
15 апреля 2020, 12:59

Погрузчик ковшом ударил легковушку в Кореличском районе

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Кореличами на перекрестке погрузчик ковшом ударил легковушку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 14 апреля на одном из перекрестков дороги Кореличи-Щорсы. Водитель погрузчика "Амкодор" при выезде на главную не уступил дорогу легковушке. Ковш ударил в правую сторону "Пежо".

Пострадала водитель легковушки. 51-летнюю женщину со сотрясением мозга и ушибом грудной клетки госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель погрузчика объяснил, что не заметил легковушку из-за яркого солнца.-0-

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП Кореличи
Новости рубрики Происшествия
В Борисове раскрыли серию краж из гаражных кооперативов
Фото из архива Серийных дачных воров задержали в Лидском районе
Фото из архива Экс-председатель суда Минского района Хованский приговорен к 5 годам колонии
На месте происшествия. Фото Минского городского управления МЧС Два частных дома горели в Минске
Фото из архива Мошенники под видом энергетиков предлагают платные услуги в Минске
Фото из архива В Климовичском районе при пожаре погибла пенсионерка
Главное
Лукашенко призывает страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии
В Беларуси проведено более 71,8 тыс. тестов на COVID-19
Беларусь формирует историческую политику объективно и без противопоставлений другим народам - ученый
Своя - по цене арендной! В Минске квартиры в рассрочку - от 1170 рублей в месяц!
Топ-новости
Кочанова посетила предприятия по выпуску средств индивидуальной защиты в Минске
Беларусь формирует историческую политику объективно и без противопоставлений другим народам - ученый
В Вооруженные Силы Беларуси поступили новейшие станции спутниковой связи
Беременность и роды в условиях COVID-19. Что нужно знать
Где этой весной покупать комбайны и тракторы?
Начальник Витебского облздрава: всех пациентов с пневмониями госпитализируем
Министерство обороны передало в учреждения здравоохранения медоборудование
Оранжевый уровень опасности сохранится 16 апреля из-за усиления ветра
В марте поставлен рекорд по средней цене квадратного метра жилья в Минске
Снятый курсантами МЧС ролик "Стоп коронавирус" за сутки посмотрели более 5,5 тыс. человек
МВД Беларуси запустило телеграм-канал о пропавших людях и розыске преступников
В параде к 75-летию Великой Победы примут участие более 180 единиц техники
Часть ценностей государственного культурно-исторического фонда передадут в музеи
В Беларуси приняты меры стимулирования к использованию населением электрической энергии
Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.