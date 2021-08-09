Похищали горох, сено и топливо - милиция Гродненской области рассказала об уголовных делах в АПК

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По итогам мониторинга сферы АПК в Гродненской области возбуждено несколько уголовных дел. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Милиция региона продолжает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение хищений в сельхозорганизациях и выявление фактов бесхозяйственности. Выявлены и несколько правонарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

"Например, в Ошмянском районе заведующий складом одного из хозяйств присвоил химикаты на сумму более Br570. В Щучинском районе водитель украл около 7 т гороха, а в Ивьевском районе тракторист, задействованный в заготовке кормов, похитил более 4 т тюкованного сена", - рассказали в милиции.

Хищение топлива и моторного масла со стороны водителей, трактористов и оператора АЗС выявлены в Островецком, Лидском, Берестовицком, Зельвенском и Мостовском районах. Суммарный ущерб превысил Br3 тыс.

Мониторинги сферы АПК будут продолжены.-0-