Похититель туй на пр.Победителей воровал также горную сосну и можжевельник

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похититель туй на столичном пр.Победителей ранее там же воровал горную сосну и можжевельник. Центральный районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства хищений, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, ранее судимый 43-летний неработающий мужчина 2-5 ноября похитил туи на пр.Победителей. Пропажу обнаружили работники "Минскзеленстроя" и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан сотрудниками милиции в течение суток благодаря бдительности работников близлежащих офисов. На допросе мужчина пояснил, что вырывал туи по несколько штук и складывал их в мешок. После он продавал их на одном из столичных рынков. Когда похищенные туи были проданы, он возвращался за следующими.

Всего мужчина похитил более двадцати деревьев. Предварительная сумма ущерба составляет более Br800. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража). "Во время расследования были получены сведения, что этот же мужчина 1-6 ноября похитил более 40 высаженных на пр.Победителей хвойных растений - тую, можжевельник, горную сосну. Предварительная сумма ущерба - более Br400. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная повторно)", - проинформировали в СК.

Следователи допрашивают свидетелей и работают с задержанным. Принимаются меры по поиску имущества, подлежащего аресту для возмещения причиненного преступлением вреда. Расследование уголовного дела продолжается.

В Следственном комитете отметили, что саженцы нередко становятся предметом преступного посягательства. "Так, только в этом году в производстве Следственного комитета находилось более 20 уголовных дел, связанных с хищением туй. Помимо хвойных растений зачастую похищают саженцы плодовых деревьев, малины и орехов, кусты голубики, - рассказали в СК. - Пик подобных преступлений приходится на весну, однако известны случаи такого воровства и в конце осени. К примеру, 10 ноября столичным Первомайским РОСК возбуждено уголовное дело о хищении неустановленным лицом более 10 саженцев хвойных растений на общую сумму более Br400". Наиболее распространенная причина совершения преступлений - свободный доступ злоумышленников к местам высадки растений.

Как сообщалось, подозреваемого в похищении туй на пр.Победителей задержали в Минске 9 ноября. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.-0-