Похитителей автозапчастей задержали в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители задержали пятерых парней, похитивших детали с легкового автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Звонок о подозрительных личностях во дворе одного из домов на улице Гамарника поступил в оперативно-дежурную службу около 4 часов утра. Прибывшие на место преступления сотрудники патрульно-постовой службы милиции и районного отдела департамента охраны МВД задержали правонарушителей - минчан в возрасте 18, 19 и 22 лет.

По оперативной информации, молодые люди сняли с припаркованной во дворе BMW фары, передний бампер, декоративную решетку и аккумулятор. Затем они отвезли все это в гараж и вернулись, чтобы снять еще колеса, однако были задержаны. Похищенное подозреваемые планировали сбыть, а деньги поделить пополам.

Осмотр гаража, где хранились украденные детали, дал основание подозревать компанию в причастности к аналогичным кражам на территории других районов столицы. Проводится расследование.-0-