Похитителей строительного инструмента задержали в Минском районе

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержаны похитители строительного инструмента, сообщили БЕЛТА в МВД.

На прошлой неделе сотрудники крупного строительного объекта в поселке Ратомка обнаружили в одной из бытовок взломанную входную дверь. Из помещения пропали инструменты: лазерный нивелир, шуруповерты, перфораторы, дрель, гайковерты и другое имущество. Всего украли 15 единиц на сумму более Br2 тыс.

В тот же день оперативники уголовного розыска Ждановичского отдела милиции задержали троих подозреваемых. Ими оказались двое жителей Минского района и минчанин. 32-летний уроженец Минского района, уже судимый за кражу, раньше работал строителем на этом объекте. Прошлым летом он уволился. Зимой мужчина оказался без денег и вспомнил, что можно поживиться у бывшего работодателя. Он уговорил знакомого 30-летнего минчанина поучаствовать в краже, а тот нашел третьего сообщника, 39-летнего жителя Ратомки.

Организатор преступления успел продать на одном из столичных рынков 11 украденных предметов. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. Возбуждено уголовное дело.-0-