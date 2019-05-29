Похитителя часов нашли благодаря видеотрансляции в Instagram

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеотрансляция в социальной сети Instagram помогла раскрыть преступление и привлечь жителя Могилева к ответственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Несколько знакомых отмечали окончание рабочей недели. Во время распития спиртного хозяин квартиры, у которого собралась компания молодых людей, снял наручные часы и положил их на комод. Воспользовавшись ситуацией, один из гостей похитил их. Не найдя вещь, хозяин квартиры посетовал на собственную беспечность и не стал обращаться в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время злоумышленника призвали в армию. Похищенные часы он взял с собой. Когда в воинскую часть приехала его девушка, молодые люди решили передать друзьям видеопривет в прямом эфире с помощью социальной сети Instagram. Забыв о конспирации, похититель начал активно махать перед камерой мобильного телефона рукой, на которой были те самые часы.

Общие знакомые узнали похищенные часы и сообщили потерпевшему. Он обратился в правоохранительные органы.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 БВ (1 БВ составляет Br25,5). Приговор вступил в законную силу.-0-