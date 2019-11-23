Похитителя медного кабеля задержали в Гродно

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали мужчину, воровавшего медный кабель на протяжении 2019 года, сообщили БЕЛТА в МВД.

В городе за текущий год произошло более 40 хищений медного кабеля из технических помещений жилых домов. Кражи происходили в новостройках микрорайонов Ольшанка и Колбасино. Вор повреждал замки, отжимал двери, подбирал ключи. Единый почерк говорил о том, что ко всем преступлениям может быть причастен один и тот же человек.

В поле зрения сотрудников Управления уголовного розыска УВД Гродненской области попал местный житель 1970 года рождения. Мужчина был ранее судим за кражи, совершенные аналогичными способами.

По месту жительства рецидивиста сыщики обнаружили скрутки из меди. Подозреваемый удалял изоляцию с кабеля, очищенный цветной металл сдавал в пункты приема. Всего в квартире найдено около 35 кг меди, еще 40 кг он успел реализовать. Кроме того, оперативники нашли блокнот с адресами. В нем мужчина отмечал дома, в которых побывал и в которые собирался, записывал важные для себя подробности.

Ущерб от противоправной деятельности гродненца составил около Br2 тыс. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по ст.205 (кража) УК.-0-