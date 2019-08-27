Похитителя солярки из частных подворий задержали в Щучинском районе

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Щучинского района подозревается в серии краж топлива из частных подворий. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель агрогородка Василишки 1996 года рождения похитил около 900 л дизельного топлива. Вначале он наведался во двор к односельчанину, который работает водителем-международником. Из хозпостройки ночной визитер вынес 210 л топлива. "Позже подозреваемый узнал, что у еще одного односельчанина в гараже хранится 600 л дизеля. Оценив объемы горючего, злоумышленник взял в подельники знакомого 1998 года рождения. За ночь вдвоем они вынесли все топливо", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что подозреваемый заглянул и в Вороновский район. В деревне Мисевичи он в одиночку украл 70 л солярки и 3 л бензина. Милиция совместно с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз по отпечаткам пальцев установила личность злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.-0-