Похитивший более Br17,8 тыс. сотрудник АЗС получил 4 года лишения свободы с отсрочкой на 3 года

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор в отношении обвиняемого, который, работая на одной из столичных АЗС, похитил более Br17,8 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Как сообщалось, минчанин присвоил денежные средства АЗС, на которой работал. Мужчина имел доступ к расчетно-кассовому аппарату, чем он и воспользовался. Он не инкассировал всю выручку, часть суммы каждый день оставлял в сейфе.

По информации пресс-службы суда, с 23 апреля по 1 июня с использованием служебных полномочий мужчина похитил более Br17,8 тыс.

Обвиняемый признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отсрочкой на три года. Вместе с тем на мужчину наложен ряд ограничений. В частности, он обязан не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства, периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, не посещать кафе, бары, рестораны и другие общественные места, где продают алкогольные напитки и пиво в розлив, а также в свободное время выполнить общественно полезные работы в объеме 120 часов.

Кроме того, обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 300 БВ на сумму Br8,1 тыс. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-