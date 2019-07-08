Похожие на оружие предметы пытались продать на минском рынке

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин в Минске пытались продать предметы, похожие на оружие и учебные снаряды. Об этом БЕЛТА сообщили в Центральном РУВД Минска.
"В столичную милицию 7 июля поступила информация о том, что на одном из рынков Минска двое неизвестных мужчин пытались реализовать предметы, схожие по своим свойствам с оружием и учебным снарядом. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа", - рассказали в РУВД.
По данному факту назначены необходимые экспертизы. Также проводятся проверочные мероприятия, направленные на квалификацию содеянного.-0-
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