Поиски прыгнувшего с Пушкинского моста в Днепр могилевчанина результатов не дали

18 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Поиски могилевчанина, прыгнувшего в областном центре с Пушкинского моста в Днепр, результатов не дали, они приостановлены. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Об инциденте стало известно от свидетелей. По их словам, вечером 16 марта неизвестный мужчина забрался на перила моста и прыгнул в реку. На место происшествия сразу же прибыла милиция и спасатели.

"К поискам подключили и сотрудников Днепровской спасательной станции. Поскольку было достаточно поздно, то они смогли обследовать только береговую линию с правой и левой стороны Днепра до речного порта, - рассказал собеседник. - В воскресенье, 17 марта, к поискам подключили водолазов. Они обследовали дно Днепра возле обоих берегов, поиски также ни к чему не привели. Они приостановлены".

Таким образом, само произошедшее ставится под сомнение.-0-