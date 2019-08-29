Поисковики при раскопках в Малоритском районе обнаружили гранаты времен войны

Фото УВД Брестского облисполкома
29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны во время раскопок в Малоритском районе обнаружили гранаты времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Поисковики обследуют места предполагаемых захоронений 70-летней давности вблизи деревни Карпин. 28 августа в лесном массиве, где проходили боевые действия, специалисты обнаружили три гранаты времен минувшей войны.
Место обнаружения боеприпасов оцеплено, выставлен пост из сотрудников милиции. В ближайшее время там ждут саперно-пиротехническую группу из в/ч 92616 Бреста.-0-