Покататься не получилось: угнал у собутыльника машину и застрял в поле

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке следователи устанавливают обстоятельства угона легковушки. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Утром 6 декабря в милицию обратился житель Новогрудка. Мужчина сообщил о пропаже своего автомобиля "Фольксваген Пассат".

Выяснилось, что накануне вечером хозяин машины выпивал в компании случайных знакомых. Когда мужчина заснул, 21-летний житель Лиды взял ключи от его машины и поехал кататься. Однако поездка не была долгой: легковушка застряла в поле за городом.

После этого подозреваемый вернулся в город и положил ключи на место. О произошедшем хозяину машины он не рассказал. В момент освидетельствования содержание алкоголя в организме подозреваемого составило около 0,9 промилле.

Сейчас с ним работают следователи. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 214 (угон) УК.-0-