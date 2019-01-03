Поклонник шантажировал жительницу Жлобина публикацией откровенного селфи

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поклонник шантажировал жительницу Жлобина публикацией в сети откровенного селфи с ее изображением, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

В щекотливом положении оказалась 27-летняя жительница Жлобина в последние дни декабря. Недавний воздыхатель после откровенного селфи потребовал у нее 5 тыс. российских рублей. Иначе грозился разослать интимные фото всем ее друзьям в одной из социальных сетей. Девушка обратилась в милицию. По факту вымогательства 31 декабря было возбуждено уголовное дело.

С похожей ситуацией столкнулась и 23-летняя гомельчанка. В апреле прошлого года студентка познакомилась с парнем в соцсети. А после необдуманной фотосессии он потребовал у нее Br100 с тем же условием, что и в предыдущем случае.

Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-разыскные мероприятия. Действия злоумышленников квалифицируются по статье 208 УК, санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По словам официального представителя УВД, сценарий подобных преступлений схож: в общении девушки с новым знакомым в интернете поднимаются разные темы, в том числе и интимного характера. В какой-то момент незнакомец просит ее сделать откровенное фото. Когда девушка поддается на уговоры, спустя секунды после загрузки снимка в переписку может прийти письмо с угрозами. Чтобы откровенное фото не попало в почту всем друзьям и знакомым или не появилось в открытом доступе, она должна перечислить определенную сумму денег. Чаще всего - на виртуальные кошельки.

Как рассказал начальник отдела управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Василий Марченко, жертвами вымогателей становятся не только девушки. В ловушки подобного рода попадают и любвеобильные парни. Шантаж в социальных сетях, связанный с принуждением выполнить определенные действия в обмен на нераспространение компрометирующей информации, встречается все чаще. "Некоторые пользователи сети сами в переписке с друзьями и знакомыми размещают "раскрепощенные" фото или видеофайлы. После взлома их странички также может поступить недвусмысленное предложение о плате за неразглашение имеющихся там сведений интимного характера", - уточнил он.

Подобные факты регистрируются по всей стране. Кто-то обращается в милицию за помощью, однако есть и те, кто поддается шантажу и оплачивает требования преступника, пытаясь сохранить конфиденциальность информации.

Сотрудники милиции в очередной раз напоминают, что общение в сети обезличено. За фотографией профиля симпатичной молодой девушки или парня может скрываться кто угодно. "Не стоит раскрывать малознакомому человеку подробности личной жизни, которые могут быть использованы для шантажа и вымогательства. Фото и видео, как и ваша сетевая переписка, могут стать объектами противоправных действий", - резюмировал Игорь Гришкевич.-0-