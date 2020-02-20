Поклонники Энрике Иглесиаса пытаются через суд вернуть деньги за отмененный концерт

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Центрального района Минска сегодня началось предварительное судебное заседание, где будет рассматриваться вопрос о возврате денег за билеты на несостоявшийся концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса. Иск в защиту двух человек подало Региональное общество защиты потребителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный юрисконсульт этого общества защиты потребителей Ольга Хилько.

В Региональное общество защиты потребителей обратились две женщины. Они сообщили, что пытались получить обратно свои деньги за билеты от продавца kvitki.by, однако реализатор отказался их возвратить, ссылаясь на то, что это должен сделать организатор концерта - болгарская компания ArtBG.

"Мы считаем, что возврат денег за билеты все-таки должен осуществляться непосредственно продавцом билетов, так как между ним и организатором концерта был заключен договор комиссии. Согласно Гражданскому кодексу, по договору комиссии ответственность должны нести в данном случае kvitki.by", - отметила Ольга Хилько. Подать иск к болгарской фирме не представляется возможным, поскольку есть информация, что она обанкротилась, а местонахождение организатора неизвестно.

Сегодня в суде будет рассматриваться иск в интересах двух конкретных потребителей. В Региональном обществе защиты потребителей считают, что предъявляемые требования о возврате денег законны и обоснованны.

Концерт Энрике Иглесиаса должен был пройти в столице 3 декабря, но был отменен. Об этом стало известно 14 ноября.-0-