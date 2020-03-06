Покупатель угнал авто в Светлогорске во время тест-драйва

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске во время тест-драйва покупатель угнал иномарку. Авто нашли в Минской области, сообщили БЕЛТА в МВД.

В феврале 22-летний житель Червенского района наткнулся в интернете на объявление о продаже Mercedes-Benz W212. По телефону с продавцом он договорился о встрече в Светлогорске.

Покупатель приехал в райцентр вечером 25 февраля. После осмотра автомобиля устроили тест-драйв. Существенных нареканий на иномарку не было, после небольшого торга мужчины договорились о сделке.

"Молодые люди заехали на городскую АЗС, где хозяин иномарки отлучился. На улице остался его знакомый и покупатель. Последний попросил разрешение сесть за руль якобы для повторного тест-драйва. Ничего не подозревая, мужчина не отказал, а покупатель воспользовался моментом и похитил автомобиль", - рассказали в Светлогорском РОВД.

О происшествии потерпевший сообщил в милицию. Сыщики установили личность подозреваемого, однако к тому моменту он уже находился за пределами Гомельщины. Молодого человека задержали в родном агрогородке. По его словам, решился на преступление в надежде на то, что хозяин не заявит о хищении: Mercedes был на российских номерах и, возможно, с ограничениями по продаже.

Сейчас подозреваемый в изоляторе временного содержания. Следователи дали правовую оценку его действиям. По факту грабежа в крупном размере возбуждено уголовное дело. Молодой человек является директором фирмы и ранее не привлекался к уголовной ответственности.-0-