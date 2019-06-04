Поляк пытался ввезти в Беларусь таблетки с психотропом

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Таблетки, содержащие особо опасное психотропное вещество, пытался незаконно перевезти через границу гражданин Польши, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Правонарушение выявлено в пункте пропуска "Брузги". Гражданин Польши следовал в Беларусь на легковой Honda. "При прохождении таможенного контроля водитель заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако в его сумке сотрудники таможни обнаружили 96 таблеток Tramal различной дозировки. Разрешительные документы на лекарства, содержащие особо опасное психотропное вещество трамадол, у мужчины отсутствовали", - сказали в таможне.

В действиях гражданина Польши усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.328-1 УК (незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Лекарственное средство изъято.

За пять месяцев белорусскими таможенниками пресечено более 180 попыток незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС медицинских препаратов, содержащих в составе наркотические средства и психотропные вещества.-0-